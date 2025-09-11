أبرز 3 مرشحين لخلافة محمود الخطيب في رئاسة الأهلي المصري

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اعتذاره رسميًا عن خوض الانتخابات المقبلة والاستمرار في منصبه، بعد سنوات طويلة من العطاء والتضحيات داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار بعد دراسة دقيقة لأسباب صحية وإدارية وشخصية، مع حرصه على ضمان مستقبل النادي واستمراريته كمؤسسة قوية.

وجاء جزء من خطاب الخطيب للاعتذار ليعكس موقفه الصادق ومسؤوليته تجاه النادي:

أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العظيم على ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية، فالأمر لم يكن جهدًا فرديًا بل ثمرة عمل جماعي لولاه لما وصل النادي إلى ما هو عليه.

ونظرًا للوعكة الصحية التي أمر بها، والتي تستلزم راحة تامة والابتعاد عن الضغوط، فقد فضّلت ترك الوقت الكافي قبل الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام من يرغب في الترشح لخدمة الأهلي وجماهيره

أثق كل الثقة في كفاءة وخبرات الموجودين لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة في ظل غيابي، وأؤمن بقدرتهم على تحمل المسؤولية كاملة

وفي الختام، أناشد أعضاء الجمعية العمومية بالوقوف خلف النادي الأهلي، سواء في الجمعية العمومية المرتقبة يوم 19 سبتمبر الجاري، أو في فترة الانتخابات القادمة

وداعًا بيتي العزيز.. النادي الأهلي.

أبرز 3 مرشحين لخلافة الخطيب

مع اعتذار الخطيب عن الترشح، يبرز على الساحة ثلاثة أسماء قوية مرشحة لقيادة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة:

1- خالد مرتجي

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي منذ 2017، ثم أمينًا للصندوق وقائمًا بأعمال نائب الرئيس بعد وفاة العامري فاروق.

شغل سابقًا عدة مناصب داخل النادي، منها: عضو مجلس الإدارة من 2004 وحتى 2014، ومنسق عام، ومدير الفريق الأول لكرة اليد بين 1996 و1999، ورئيس لجنة العلاقات العامة عام 1999، وعضو اللجنة ذاتها بين 1995 و1996.

كما كان عضوًا في لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين 2008 و2015، ومنسقًا عامًا في الاتحاد ذاته عام 2009.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة عام 1983 من جامعة القاهرة.

2. ياسين منصور

رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير منذ 2005، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ماكدونالدز مصر، ومؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة منصور، وعضو مشارك في مؤسسة ليد بالتعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمين سر مجلس إدارة جمعية مستقبل.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم بين 2021 و2022 قبل تقديم استقالته بسبب اختلاف وجهات النظر مع الخطيب.

يمتلك العديد من الشركات في قطاعات المعدات الصناعية وحقوق توزيع علامات تجارية كبرى مثل: جنرال موتورز، ماكدونالدز، كرافت للأغذية

كما شغل مناصب تنفيذية في شركات عديدة وعضو مجلس إدارة في بنك كريدي أكريجول مصر.

3. حسام غالي

نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، المعروف بشعبيته الكبيرة بين الجماهير، وقد أبدى مؤخرًا وجهات نظره الانتقادية تجاه المجلس الحالي برئاسة الخطيب وآخرها كانت اليوم في بودكاست.

أبرز الأندية التي لعب لها تشمل: الأهلي وفاينورد الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي و النصر السعودي.

وسجل حسام غالي طوال تاريخه مع الأهلي في الدوري المصري 8 أهداف.

يأتي اعتذار الخطيب ليشكل نقطة تحول في تاريخ النادي الأهلي، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين المرشحين الثلاثة، مع حرص الجميع على الحفاظ على تاريخ النادي العريق واستمرارية نجاحاته الرياضية والإدارية.