تقرير: أنشيلوتي يقترب من تدريب منتخب البرازيل

وأكد "relevo" أن علاقة ريال مدريد وأنشيلوتي في التأثر منذ خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.

وحسب التقرير فإن لا أحد على الإطلاق في ريال مدريد منذ بداية العام الحالي تحدث مع أنشيلوتي عن التخطيط للموسم المقبل.

وأشار إلى أنه حال خرج ريال مدريد بلا ألقاب فإن أنشيلوتي سيغادر الفريق، وأن التتويج بلقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا فقط هو من سينقذ المدرب الإيطالي.

وأوضح الموقع أن غرفة الملابس قد استوعبت بالفعل أن أنشيلوتي، باستثناء معجزة، لن يستمر مع ريال مدريد.

وختم التقرير بالقول إن ريال مدريد يشجع أنشيلوتي على الذهاب إلى البرازيل أكثر من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نفسه.