مباراة الأرجنتين وفرنسا: ميسي يحطم سلسلة من الأرقام القياسية بهدفه في لوريس
حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العديد من الأرقام القياسية بهدفه من ركلة جزاء في مرمى هوغو لوريس حارس فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل في قطر، أبرزها أنه بات أكثر لاعب يساهم في أهداف في تاريخ كأس العالم.
وساهم قائد الأرجنتين البالغ عمره 35 عامًا في 20 هدفًا برصيد 12 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة خلال مشواره في نسخ المونديال، كما أصبح أول لاعب يسجل في دور المجموعات ودور الستة عشر والثمانية وقبل النهائي والمباراة النهائية في بطولة واحدة.
وانفرد ميسي بصدارة هدافي البطولة الحالية برصيد ستة أهداف بينها أربع ركلات جزاء متقدما بفارق هدف واحد عن زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي مهاجم فرنسا الشاب.
وانفرد الهداف التاريخي لبرشلونة بعدد المباريات التي شارك فيها بالمونديال برصيد 26 مباراة متقدمًا بفارق مباراة واحدة عن الأسطورة الألمانية لوثر ماتيوس.
وافتتح ميسي أهداف الأرجنتين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء بينما أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للفريق القادم من أمريكا الجنوبية في الدقيقة 36.
وتفوق ميسي، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، على الأسطورة الإيطالية باولو مالديني في عدد الدقائق التي خاضها في كأس العالم، ليصبح أكثر لاعب يخوض دقائق في المونديال.
وسجل لاعبان فقط في تاريخ المونديال أكثر من 25 هدفًا خلال كأس العالم ويورو وكأس كوبا أمريكا وكأس الأمم الأفريقية.
وظهر ميسي، الذي خاض نهائي كأس العالم في البرازيل قبل ثماني سنوات لكنه تجرع مرارة الخسارة من ألمانيا، بمستويات رائعة في قطر وسجل ستة أهداف.
كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بثلاثة تمريرات حاسمة متساويا مع هاري كين (إنجلترا) وأنطوان غريزمان (فرنسا) وبرونو فرنانديز (البرتغال).
وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة أربع مرات خلال مونديال قطر وعشر مرات بشكل عام في رقم قياسي جديد.