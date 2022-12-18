مباراة الأرجنتين وفرنسا: ميسي يحطم سلسلة من الأرقام القياسية بهدفه في لوريس

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العديد من الأرقام القياسية بهدفه من ركلة جزاء في مرمى هوغو لوريس حارس فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل في قطر، أبرزها أنه بات أكثر لاعب يساهم في أهداف في تاريخ كأس العالم.

وساهم قائد الأرجنتين البالغ عمره 35 عامًا في 20 هدفًا برصيد 12 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة خلال مشواره في نسخ المونديال، كما أصبح أول لاعب يسجل في دور المجموعات ودور الستة عشر والثمانية وقبل النهائي والمباراة النهائية في بطولة واحدة.