محترف الاتحاد السعودي يضع شرطا صعبا لتوقيع المخالصة

وضع البرازيلي لويز فيليبي، مدافع الاتحاد السعودي، شرطًا صعبًا لتوقيع المخالصة وفسخ عقده بالتراضي مع النادي.

وكشف الإعلامي السعودي هتان النجار عبر قناة SSC عن رفض فيليبي توقيع المخالصة بشكل رسمي وإنهاء علاقته بنادي الاتحاد قبل الحصول على كافة مستحقاته المالية.

وكان الصحفي ماتيو موريتو قد أكد عبر حسابه الرسمي بموقع إكس أن فيليبي بصدد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الاتحاد ليصبح لاعبًا حرًا.

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وانضم لويز فيليبي صاحب الـ27 عامًا إلى صفوف نادي الاتحاد قادمًا من ريال بيتيس الإسباني في صيف 2023 في صفقة تكلفت 22 مليون يورو.

ولعب المدافع البرازيلي مباراة الخلود بالجولة الأولى بالدوري السعودي هذا الموسم وتعرض لإصابة قوية تبعده عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل فيليبي لإفساح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويحل الاتحاد ضيفًا مساء اليوم الخميس على نادي الرياض في الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة أمام الهلال.