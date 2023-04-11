الأهلي يصعق بيراميدز ويتوج بطلا لكأس مصر 2022 (فيديو)

ورفع الأهلي رصيده إلى 38 لقبا في كأس مصر وهو البطل التاريخي للمسابقة، مقابل 28 لقبا للزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبيراميدز في مايو المقبل في الدوري المصري.

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي وبيراميدز في مختلف المسابقات فاز الأهلي 5 مرات، وفاز بيراميدز مرتين، وتعادلا 3 مرات.