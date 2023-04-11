الأهلي يصعق بيراميدز ويتوج بطلا لكأس مصر 2022 (فيديو)
الأهلي رفع رصيده إلى 38 لقبا في كأس مصر وهو البطل التاريخي للمسابقة، مقابل 28 لقبا للزمالك
توج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر للموسم 2021/2022، بعد الفوز المثير بنتيجة 2/1 على منافسه بيراميدز، اليوم الإثنين.
تقدم وليد الكرتي لبيراميدز في الدقيقة 72 من ضربة رأسية.
وتعادل محمود عبدالمنعم كهربا للأهلي في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واستمر التعادل ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وسجل حمدي فتحي هدف فوز للأهلي في الدقيقة 105 من ضربة رأسية بعد كرة طولية رائعة من حسين الشحات.
ورفع الأهلي رصيده إلى 38 لقبا في كأس مصر وهو البطل التاريخي للمسابقة، مقابل 28 لقبا للزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبيراميدز في مايو المقبل في الدوري المصري.
وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي وبيراميدز في مختلف المسابقات فاز الأهلي 5 مرات، وفاز بيراميدز مرتين، وتعادلا 3 مرات.