أسطورة الأهلي المصري يفاجئ شيكابالا في مهمته الجديدة (صور)

حرص طاهر أبو زيد، أسطورة النادي الأهلي المصري الأسبق، على دعم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك المعتزل، في مهمته الجديد كرئيس لنادي "G"، حيث حضر مواجهة الفريق أمام منافسه مستقبل وطن، التي أقيمت، مساء الأربعاء.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز فريق "G" على مستقبل وطن، حضور كل من طاهر أبوزيد، بالإضافة لطارق يحيى، نجم الزمالك السابق.

أخبار ذات علاقة تعرضوا للظلم.. ميدو يطالب بمنح الفرصة لـ4 لاعبين في الأهلي المصري (فيديو)

أخبار ذات علاقة إذا لم يهزموا سيراميكا.. تهديد ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي المصري

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "فخور بحضور أسطورتين من أساطير كرة القدم، الكابتن طاهر أبوزيد والكابتن طارق يحيى".

وأضاف: "الحمد لله على الفوز على الفريق المحترم مستقبل وطن، وأشكرهم على أدائهم، كما أشكر رجال فريق G على الأداء المميز والفوز المستحق".

أخبار ذات علاقة يملكه رجل أعمال زملكاوي.. ما نادي G الذي يرأسه شيكابالا؟

كما حرص شيكابالا على الاحتفال مع الفريق بعد الفوز والتقاط صورة جماعية، وقام اللاعبون برفعه على الأعناق، تكريمًا له على الدعم.

وكان شيكابالا كشف مؤخرًا عن توليه رئاسة نادي "G"، وهو أحد أندية مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني "ب".

وشارك "G" الموسم الماضي بدوري القسم الثاني، تحت مسمى "آلو إيجيبت"، وتقدم أحد المستثمرين لشراء النادي وقام بتغيير اسمه إلى نادي "نيو جيزة"، قبل أن يكتشف مشاركة إحدى فرق دوري القسم الرابع بهذا الاسم، ليستقر أخيرًا على G Football Club.

ويأتي حضور طاهر أبوزيد للمباراة بجانب نجم الزمالك في وقت يرشحه العديد من المتابعين لدخول معترك انتخابات النادي الأحمر الفترة المقبلة، ليخلف محمود الخطيب، الذي أكد عدم خوضه الانتخابات المقبلة والاكتفاء بما قدمه خلال 8 السنوات الماضية.