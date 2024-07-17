أعلن نادي المحرق البحريني، تعاقده مع اللاعب الأردني إبراهيم سعادة لاعب وسط النشامى، والانضمام إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وجاء انتقال سعادة الذي يلعب في مركز الوسط، للمحرق بعد رحيله عن نادي الخور القطري في صفقة انتقال حر.

وانضم إبراهيم سعادة إلى النادي البحريني مع كل من الأنغولي إليوت سيموس والبرازيلي فابريسيو إيسيدورو.

الجدير بالذكر أن سعادة بدأ مسيرته الكروية مع نادي الوحدات، قبل أن يمثل الجزيرة والحسين إربد على المستوى المحلي.

فيما لعب مع الزوراء العراقي والخور القطري خارج الدوري الأردني.