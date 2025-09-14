4 أسباب أولها لامين يامال.. لماذا سقط فالنسيا بسهولة أمام برشلونة؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق برشلونة فوزاً ساحقاً على فالنسيا بستة أهداف دون رد، مساء الأحد، في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حامل اللقب حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط مبتعداً بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.

ورغم غياب لامين يامال الجناح الأيمن الموهوب إلا أن فريق المدرب الألماني هانز فليك زار شباك "الخفافيش" 6 مرات في ظل تألق لافت للثلاثي فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

سقوط فالنسيا بهذه السهولة أمام برشلونة جاء لعدة أسباب نرصدها في السطور القادمة:

تألق رافينيا وفيرمين لوبيز

أظهر اللاعب فيرمين لوبيز تألقاً لافتاً في مباراة فالنسيا، وفاز بجائزة أفضل لاعب بعد أن سجل هدفين رائعين.

وقلب رافينيا موازين اللقاء بعد مشاركته كبديل في صفوف برشلونة مع بداية الشوط الثاني، وسجل هو الآخر هدفين.

ونجح هذا الثنائي في تعويض غياب لامين يامال، واخترق اللاعبان دفاع فالنسيا بسهولة تامة خاصة في الشوط الثاني.

تحضير فليك

في غياب نجمه الأول لامين يامال، استغل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة إمكانيات لاعبيه الهجومية بشكل جيد.

ونجح فليك في إعداد لاعبيه بشكل جيد ولعب بتنوع هجومي بين الاختراق من العمق والاستفادة من الانطلاقات السريعة على الأطراف.

دفاع كارثي من فالنسيا

صمد دفاع فالنسيا الشوط الأول واستقبل هدفاً وحيداً، ولكن الأخطاء ضربت صفوف "الخفافيش" في الشوط الثاني.

ربما يكون العامل البدني هو السبب في هذا الانهيار، وربما تكون أيضاً المشاكل الدفاعية الواضحة وخاصة في الرقابة والضغط وهو ما كلف الفريق استقبال 5 أهداف في شوط واحد.

غياب لامين يامال حرر لاعبي برشلونة

أدى غياب لامين يامال النجم الأول لبرشلونة، إلى تحرر لاعبي الفريق الكتالوني في الوسط والهجوم وانتفاضتهم لإظهار إمكانياتهم ولتعويض غيابه.

وحاول كل اللاعبين تقديم أفضل مستوياتهم لتعويض غياب نجمهم الأول والتأكيد أن برشلونة فريق قوي دون يامال أيضاً وقادر على تحقيق الفوز بسهولة.