ميسي وسواريز يتألقان في مباراة بادل (فيديو)

ويرتبط ميسي وسواريز بعلاقة قوية، منذ أن كانا سويًا في برشلونة، ويجتمعان الآن في إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فيديو ظهر فيه ميسي سواريز، وهما يلعبان أمام فريق لم يتم الكشف عن هويته في لعبة البادل.

وفي الفيديو المنشور ظهر ميسي مع سواريز وهما يلعبان أمام منافسيهم، ثم احتفل الثنائي مع نهاية المباراة.