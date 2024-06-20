رياضة
ميسي وسواريز يتألقان في مباراة بادل (فيديو)
تألق الثنائي ليونيل ميسي، ولويس سواريز في لعبة "البادل"، حيث لعب الثنائي مباراة قوية أمام فريق آخر في تلك اللعبة قبيل انطلاق منافسات كوبا أمريكا.
ويرتبط ميسي وسواريز بعلاقة قوية، منذ أن كانا سويًا في برشلونة، ويجتمعان الآن في إنتر ميامي الأمريكي.
ونشر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فيديو ظهر فيه ميسي سواريز، وهما يلعبان أمام فريق لم يتم الكشف عن هويته في لعبة البادل.
وفي الفيديو المنشور ظهر ميسي مع سواريز وهما يلعبان أمام منافسيهم، ثم احتفل الثنائي مع نهاية المباراة.
ويواصل ليونيل ميسي قيادة تشكيلة الأرجنتين في كوبا أمريكا، وهي البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو الجاري في الولايات المتحدة.
وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الأولى وستلعب مع كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة في أتلانتا قبل أن تواجه تشيلي في نيوجيرسي وبيرو في ميامي.