كومان يشكك في إصابة ليفاندوفسكي قبل مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024
بدا رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، متشككا في إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل المواجهة التي تجمعهما في انطلاق منافسات بطولة "يورو 2024".
وكان ليفاندوفسكي قد أصيب خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام تركيا، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض غمار بطولة كأس أمم أوروبا 2024.
وتأكد تخلّف الهدّاف عن أولى استحقاقات بولندا في البطولة، والتي ستكون ضد هولندا، بينما من المحتمل أن يلحق بالجولة الثانية ضد النمسا.
وقال كومان تعليقاً على خبر إصابة ليفاندوفسكي، في مؤتمر صحفي: "أنا لا أعرف كيف أرى الأمر، لازلت لا أعرف إذا ما كانت الإصابة حقيقية أم لا".
وأضاف: "ليفانوفسكي مهاجم رائع بالنظر لما قام به ويواصل القيام به”.
وتابع: "ليفاندوفسكي لعب 150 مباراة مع منتخب بولندا، وأظهر الأهمية التي يمثلها لفريقه".
من جانبه، علق ميشال بروبيرز، مدرب بولندا على تصريح كومان، قائلا: "إذا لم يصدق كومان أن ليفاندوفسكي لن يكون قادراً على المشاركة في اللقاء الأول، يمكنه أن يتصل بنادي برشلونة، من المحتمل أنه يملك أصدقاء هناك".
وتتمنى الجماهير البولندية عودة ليفاندوفسكي الذي سجل 82 هدفا خلال 149 مباراة دولية في المباريات الحاسمة بيورو 2024.
ويستعد مهاجم برشونة لخوض رابع بطولة قارية في مشواره.
يذكر أن منتخب بولندا ينافس في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024، بجوار منتخبات هولندا وفرنسا والنمسا.