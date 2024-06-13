كومان يشكك في إصابة ليفاندوفسكي قبل مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

بدا رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، متشككا في إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل المواجهة التي تجمعهما في انطلاق منافسات بطولة "يورو 2024".

وكان ليفاندوفسكي قد أصيب خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام تركيا، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض غمار بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وتأكد تخلّف الهدّاف عن أولى استحقاقات بولندا في البطولة، والتي ستكون ضد هولندا، بينما من المحتمل أن يلحق بالجولة الثانية ضد النمسا.

وقال كومان تعليقاً على خبر إصابة ليفاندوفسكي، في مؤتمر صحفي: "أنا لا أعرف كيف أرى الأمر، لازلت لا أعرف إذا ما كانت ‏الإصابة حقيقية أم لا".