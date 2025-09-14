ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

واصل النادي الأهلي ترنحه وسقط في فخ التعادل أمام إنبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بختام الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليخسر الفريق الأحمر نقطتين جديدتين في سباق القمة.

تقدم الأهلي أولاً في الدقيقة 34 عن طريق محمود حسن تريزيغيه.

وفي الشوط الثاني عاد إنبي للمباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 62 ترجمها أحمد العجوز إلى هدف التعادل بالدقيقة 65.

التعادل أوقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط وضعته في المركز الـ15 بجدول الترتيب، ليبتعد بفارق 7 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر برصيد 13 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بعدما جمع 8 نقاط من خمس مباريات.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لمباراة الأهلي ضد إنبي:

الدقيقة 27: تبديل اضطراري بخروج أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، ونزول طاهر محمد طاهر.

الدقيقة 34: الهدف الأول للنادي الأهلي أحرزه محمود حسن تريزيغيه.

تريزيغيه أحرز هدفه برأسية رائعة بعد متابعة عرضية محمد هاني.

الدقيقة 44: كم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوي، ولكن بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو تم إلغائه.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 0/1

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 62: ضربة جزاء لصالح إنبي بعد دفع أليو يانغ للاعب إنبي.

الدقيقة 65: هدف التعادل لنادي إنبي أحرزه أحمد العجوز من ركلة جزاء.

النتيجة أصبحت الآن 1/1.

نزول إمام عاشور بعد فترة غياب طويلة

الدقيقة 86: إلغاء هدف لصالح إنبي بداعي التسلل.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 7 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.