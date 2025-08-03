نتائج "سمر سلام".. سيث رولينز يخدع سي إم بانك ويخطف منه لقب بطل العالم (فيديو)

شهدت الليلة الأولى من منافسات WWE SummerSlam، التي أقيمت، فجر اليوم الأحد، أحداثًا مثيرة، حيث تسبب سي إم بانك في إسالة دماء غونثر، وقام سيث رولينز بصرف حقيبة "ماني إن ذا بانك"، بينما شكّلت شارلوت فلير وأليكسا بليس صداقة غير متوقعة تُوجت بتتويجهما بلقب بطولة الفرق للسيدات، في ليلة وُصفت بأنها مفصلية في مشهد WWE.

فوز سي إم بانك على غونثر

في الحدث الرئيسي، نجح سي إم بانك بالإطاحة بمنافسه غونثر ليحقق أول لقب عالمي له في WWE منذ ثلاثة عشر عامًا، لكن بعدها، وقعت المأساة.

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وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتصدر فيها بانك حدثًا رئيسيًا على مدار ليلتين ضمن عروض الـPremium Live، حيث كانت المرة الأولى خلال عطلة نهاية أسبوع راسلمينيا 41، والتي شهدت نزالًا ثلاثيًا جمع بين سيث رولينز، ورومان رينز، وبانك نفسه.

وفي نزال اليوم أظهر بانك صلابة كبيرة، حيث تمكن من النجاة من كل الضربات القوية، بما في ذلك ضربات "تشوب" العنيفة التي نفذها غونثر بلا رحمة.

ولم يشعر أحد بأن سي إم بانك يملك فرصة حقيقية للفوز، حتى اللحظة التي باغت فيها بطل العالم وأسقطه عن طاولة المعلقين، بينما كان غونثر منشغلاً باستفزاز الجماهير، ليسقط بقوة وتعرض لجرح عميق في مقدمة رأسه بعد الاصطدام العنيف بالطاولة، وهنا بدأت الكفة تميل أخيرًا لصالح سي إم بانك.

واستغل سي إم اللحظة ونفذ ضربتين قاضيتين من حركته الشهيرة GTS مباشرة إلى رأس غونثر، قبل أن يثبّته ويحسم النزال لصالحه، معلنًا نفسه بطل العالم في WWE للمرة السادسة في مسيرته.

مفاجأة سيث رولينز

وبينما كان سي إم بانك يحتفل بانتصاره غير المتوقع وتتويجه بلقب العالم داخل الحلبة، دوّت موسيقى دخول سيث رولينز في أرجاء ملعب "ميت لايف"، وظهر رولينز برفقة بول هيمان، مستندًا إلى عكازين وهو يتوجه ببطء إلى أعلى المدخل، في إشارة واضحة لتذكير بانك بوجوده وخطورته.

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لكن المفاجأة كانت مدوّية، حين أسقط رولينز العكازين بشكل درامي، كاشفًا أنه لم يكن مصابًا على الإطلاق، النجم المتعافي، والحاصل على حقيبة "ماني إن ذا بانك" مرتين، اندفع مسرعًا نحو الحلبة ليباغت بانك بهجوم آخر.

قام رولينز بصرف عقد الحقيبة، ونفّذ ضربته القاضية "كورب ستومب" على رأس بانك، ثم ثبّته ليصبح بطل العالم الجديد، وينتزع اللقب من غريمه اللدود في لحظة صادمة للجماهير.

لم يدم تتويج سي إم بانك بلقبه العالمي السادس سوى بضع دقائق فقط، قبل أن يُنهي سيث رولينز هذا الحلم سريعًا عبر صرف حقيبة "ماني إن ذا بانك" والفوز عليه، ليحصد بدوره لقبه العالمي السادس في WWE.

وبعد انتهاء النزال، انضم كل من برون بريكر وبرونسون ريد إلى رولينز وبول هيمان في الحلبة للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، وسط أجواء صاخبة، لتنتهي الليلة الأولى من SummerSlam بمشهد لا يُنسى.