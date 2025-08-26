أغرب نصيحة توجّه للامين يامال: "إذا خرجت مع امرأة أكبر منك سناً فلتكن أمك"

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

تلقّى لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، أغرب نصيحة بشأن أسلوب حياته بعد ظهوره، مؤخراً، مع عدة فتيات خلال عطلته الصيفية.

وأثار يامال، صاحب الـ 18 عاماً، جدلاً واسعاً بعد أن ظهر مع المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز، خلال عطلته الصيفية، والتي تكبره بحوالي 13 عاماً، قبل أن يظهر مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول والتي تتردد أنباء حول ارتباطه بها.

وقدّم اللاعب الأمريكي فريدي أدو، صاحب الـ 36 عاماً، نصيحة للنجم الإسباني لكونه أحد اللاعبين الذين عاشوا الضغوط في سن مبكرة في عالم كرة القدم.

وشارك أدو لأول مرة في الدوري الأمريكي وعمره 16 عاماً و7 أشهر، وكان أصغر لاعب وقتها في الدوري المحلي.

وخيّب فريدي أدو الآمال عند انتقاله إلى أوروبا بعد تراجع مستواه، وعدم تقديم المردود المطلوب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية، ثم اعتزل اللعبة، وعمره 33 عاماً.

وقال اللاعب الأمريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" إن نصيحته لنجم برشلونة تتمثل في التركيز على موهبته والتدريب القوي، لأن هناك أموراً عديدة ستشتت تركيزه، ومن المؤكد أنه واجه بعض هذه الأمور مؤخراً.

وعن علاقات يامال النسائية، تحدث أدو قائلاً:" تابعت في وسائل الإعلام ظهور يامال مع امرأة أكبر منه سناً بكثير، والجميع يتحدث عن ذلك، كل ما يفعله سيكون محور الأحاديث في وسائل الإعلام".

وأضاف أدو موجهاً رسالة إلى يامال:" إذا ذهبت في إجازة مع امرأة أكبر منك سنًا، فاحرص على أن تكون برفقة والدتك فقط.. لأنه في هذه المرحلة، مهما حدث، سيُثار الحديث عنه، وستكون هناك الكثير من الأمور التي تشتت انتباهك".

وأتم: "الأنظار مُسلطة عليه طوال الوقت، والأمر صعب للغاية، خاصة أنه ما زال لاعباً صغير السن".