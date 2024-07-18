شهدت المبارة الودية التحضيرية التي جمعت مساء الخميس الأهلي السعودي بنادي أويبيشت المجري حادثة اشتباك وتبادل للعنف بين لاعبي الفريقين وذلك خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن معسكر الأهلي في النمسا.

وفاز الأهلي السعودي على أويبيشت بهدف دون رد في مباراة ودية تندرج ضمن استعدادات الأهلي لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 وكأس السوبر لموسم 2023 ـ 2024.

وسجل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينهو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الأول ليحافظ رفاق فراس البريكان على التقدم حتى النهاية.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني اشتباكا حادا بين لاعبي الفريقين على إثر تدخل عنيف من لاعب من الفريق المجري ضد أحد لاعبي الأهلي مما أدى لتدخل الحكم لفض الاشتباك فيما سعى لاعبون من الطرفين إلى تهدئة الأمور قبل استئناف اللعب بشكل عادي.

وشهدت تشكيلة الأهلي السعودي مشاركة أبرز نجوم الفريق على غرار الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي ولاعب الهجوم البرازيلي روبيرتو فيرمينهو ومواطنه إيبانيز وفراس البريكان وغيرهم.

ويبدأ الأهلي السعودي الموسم الجديد بخوض مسابقة كأس السوبر عندما يلاقي الهلال في نصف النهائي يوم 13 أغسطس الجاري.