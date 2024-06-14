برشلونة يكتسح فريق نجل ميسي بخماسية (فيديو)

اكتسح فريق برشلونة للشباب، نظيره إنتر ميامي الأمريكي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ببطولة "LaLiga FC Futures.

ويلعب ابنا ميسي وسواريز مع شباب إنتر ميامي في البطولة التي تقام بمدينة أورلاندو الأمريكية.

وفاز فريق برشلونة على الفريق الأمريكي بخماسية نظيفة، وذلك في حضور "تياغو" ابن ميسي و"بينيا" نجل سواريز.