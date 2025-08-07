الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وريو آفي البرتغالي

ينتظر عشاق النصر السعودي مواجهة ودية جديدة لرفاق الأسطورة كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الخميس، ضد ريو آفي البرتغالي على ملعب "ألغارفي"، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025-2026.

وتمثل المباراة الودية محطة مهمة في برنامج الإعداد الصيفي، إذ يهدف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس إلى تقييم جاهزية اللاعبين ومعالجة بعض التفاصيل التكتيكية قبل انطلاق المباريات الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من خوض النصر أولى ودياته أمام سانت يوهان النمساوي، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 5-2، في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ أما مواجهة تولوز الفرنسي، فشهدت عودة "الدون"، الذي شارك منذ البداية، وسجّل هدفًا وقاد الفريق لتحقيق الفوز.

وينتظر "العالمي" بعد نهاية معسكر التحضيري التوجه إلى هونغ كونغ لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، حيث يواجه في نصف النهائي فريق الاتحاد حامل لقب الدوري وكأس الملك.

ويلعب المباراة النهائية في حال فوزه، مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين القادسية والأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر وريو آفي في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر منصة STC TV.