أبرز المرشحين لخلافة ساوثغيت بعد رحيله عن تدريب إنجلترا

بدأ البحث عن مدرب إنجلترا المقبل، اليوم الثلاثاء، مع طرح الكثير من الأسماء والتكهنات بشأن من قد يحل محل غاريث ساوثغيت في أحد أهم المناصب في كرة القدم.

وأعلن ساوثغيت، الذي تولى المسؤولية عام 2016، رحيله بعد أقل من 48 ساعة على الخسارة (2-1) أمام إسبانيا في برلين، يوم الأحد، لتخسر إنجلترا نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا.

ولم تكن هذه الأخبار بمثابة مفاجأة كبيرة، بل سلطت الضوء على الفور على المستقبل وما إذا كان يتعين على إنجلترا البحث عن بديل محلي آخر، أو البحث عن خليفة متميز من مكان أبعد.

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وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان: "عملية تعيين خليفة لغاريث جارية الآن، ونهدف إلى الإعلان عن مدربنا الجديد في أقرب وقت ممكن.

"ستبدأ حملتنا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، ولدينا حل مؤقت إذا لزم الأمر.

"نعلم أنه ستكون هناك تكهنات لا مفر منها، لكننا لن نعلق حتى يُعْلَن عن المدرب".

وسيحتاج المدرب المقبل إلى التحلي بالمسؤولية لتحمل التوقعات والانتقادات، إذ تسعى إنجلترا للحصول على أول لقب كبير لها منذ فوزها بكأس العالم 1966 على أرضها.

ومن المحتمل أن تكون خبرة معرفة الدوري الإنجليزي الممتاز مطلوبة، وكذلك مهارات الإدارة البشرية المتمثلة في القدرة على التطوير والحفاظ على روح وثقافة الفريق مع تحمل الانتقادات التي ستوجه للمدرب.

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وإذا اختار الاتحاد الإنجليزي، كما هو متوقع، مدربا إنجليزيا آخر، فإن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد وغراهام بوتر، مدرب تشيلسي السابق، بالإضافة إلى لي كارسلي مدرب فريق دون 21 عامًا هم المرشحون الأوفر حظا.

وكان ساوثغيت أيضا مدربا لفريق تحت 21 عاما، وبدأ مشواره كمدرب مؤقت قبل تولي تدريب إنجلترا بشكل دائم، ويمكن أن يناسب كارسلي هذا السيناريو.

وسيكون بوتر متاحا فورا، لعدم عمله منذ إقالته من قبل تشيلسي العام الماضي، في حين من المرجح أن يضطر هاو إلى خفض راتبه.

وقال غاري نيفيل، مدافع منتخب إنجلترا السابق، لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: "على مر السنين كان لدينا مدربون من مختلف الأنواع. المدربون الدوليون المتميزون وأفضل المدربين الإنجليز. كان لدينا غاريث الذي تدرج عبر فرق الفئات السنية المختلفة.

"لا أعرف إلى أين ستتجه إنجلترا بعد ذلك. هناك بعض المرشحين الواضحين، وأعتقد أنه سيتم ذكر غراهام بوتر وسيتم ذكر إيدي هاو.

"أعتقد أنه سيكون بالتأكيد مدربا إنجليزيا... تعيين مدرب أجنبي سيكون أمرا خاطئا. نحن بحاجة إلى تطوير مدرب إنجليزي".

ويتمتع فرانك لامبارد وستيفن جيرارد، ثنائي وسط إنجلترا السابق، بمسيرة تدريبية أقل نجاحا، ولا تعد أسهمهما مرتفعة في قائمة المرشحين.

وذهب المراهنون إلى اختيار مدربين أجانب في لمحات تبدو خيالية، مع وضع احتمالات على تولي ماوريسيو بوكيتينو، مدرب ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق، أو توماس توخيل، مدرب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق أيضا، أو يورغن كلوب، الذي ترك تدريب ليفربول مؤخرًا، للمسؤولية.

ومن بين الأسماء الأخرى المتداولة جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، وبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده مع النادي العام المقبل.