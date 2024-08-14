استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء أبطال بلاده المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكرّم الرئيس الجزائري الملاكمة إيمان خليف ولاعبة الجمباز كيليا نمور الفائزتين بميداليتين ذهبيتين، والعداء جمال سجاتي الفائز بميدالية برونزية.

وفازت خليف بذهبية وزن الوسط في الملاكمة للسيدات بعد مشوار حافل ومليء بالتحديات بعد حملة التشكيك والتشويه التي تعرضت لها على خلفية الجدل حول الأهلية الجنسية قبل أن تبدع في جميع نزالاتها وتهدي الجزائر والعرب وإفريقيا أول ذهبية في رياضة الفن النبيل.

من جهتها قتنصت نمور الميدالية الذهبية بأداء مذهل في نهائي العارضتين غير المتماثلتين، لتصبح أول لاعبة جمباز عربية وأفريقية تفوز بميدالية أولمبية في هذه الرياضة.

وأحرز جمال سجاتي الميدالية البرونزية في سباق 800 متر للرجال في مسابقة ألعاب القوى ليرفع رصيد بلاده إلى ثلاث ميداليات في حصيلة أهلت الجزائر لاحتلال المركز 39 في جدول الميداليات العام، والمركز الثاني عربيا في الأولمبياد خلف البحرين.

كما نظمت شركة سوناطراك الجزائرية، الراعية لرياضيي البلاد في الأولمبياد، حفل تكريم على شرف الرياضيين المتوجين بالميداليات.

وحصد العرب 17 ميدالية ( 7 ذهبية و 4 فضية و 6 برونزية ) كأفضل حصيلة في تاريخ الالعاب الاولمبية، والثانية في إجمالي عدد الميداليات بعد النسخة الماضية في طوكيو التي انتهت بإحراز العرب 18 ميدالية.

كما كانت لاعبة الجمباز كيليا نمور أول رياضية عربية تتوج بالذهبية في الألعاب وذلك في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات يوم 4 أغسطس، لتصبح أصغر رياضية عربية و ثالث اصغر افريقية تحرز الذهب الأولمبي عن عمر 17 سنة و 218 يوما.