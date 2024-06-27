غضب رونالدو بعد استبداله أمام جورجيا (فيديو)
شهدت مباراة البرتغال ضد جورجيا، ثورة غضب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد قرار تبديله في الشوط الثاني، في اللقاء الذي انتهى بخسارة منتخب بلاده 2/0.
جورجيا تغلبت 2-صفر على البرتغال يوم الأربعاء ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.
وحرمت جورجيا النجم كريستيانو رونالدو (39 عاما) من تحقيق رقم قياسي جديد له، إذ كان بحاجة إلى التسجيل ليحطم الرقم القياسي الذي انتزعه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) قبل أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب سنا يسجل في البطولة الأوروبية عبر تاريخها.
وفي الدقيقة 65، قرر مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، خروج كريستيانو رونالدو ودخول غونسالو راموس.
وأبدى النجم البرتغالي غضبه من قرار مدربه، وانفعل بشدة، وأطاح بزجاجات المياه من أمامه.
يذكر أن جورجيا باتت ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعاتها إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع إسبانيا.
وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع سلوفينيا.
كما تأهلت تركيا من المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط إثر فوزها 2-1 على التشيك، بينما احتلت جورجيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.