غضب رونالدو بعد استبداله أمام جورجيا (فيديو)

جورجيا تغلبت 2-صفر على البرتغال يوم الأربعاء ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.

وحرمت جورجيا النجم كريستيانو رونالدو (39 عاما) من تحقيق رقم قياسي جديد له، إذ كان بحاجة إلى التسجيل ليحطم الرقم القياسي الذي انتزعه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) قبل أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب سنا يسجل في البطولة الأوروبية عبر تاريخها.

وفي الدقيقة 65، قرر مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، خروج كريستيانو رونالدو ودخول غونسالو راموس.

وأبدى النجم البرتغالي غضبه من قرار مدربه، وانفعل بشدة، وأطاح بزجاجات المياه من أمامه.