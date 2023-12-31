وزارة الرياضة السعودية تطلق "المسار الثاني" لاستثمار وتخصيص الأندية

وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا قالت فيه إن "ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أطلق المشروع تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي".

ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية، كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.