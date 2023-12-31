وزارة الرياضة السعودية تطلق "المسار الثاني" لاستثمار وتخصيص الأندية
أعلنت وزارة الرياضة السعودية البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا قالت فيه إن "ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أطلق المشروع تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي".
ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية، كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.
يشار إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.