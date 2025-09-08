رسميًا: الهلال السعودي يضم بديل ياسين بونو

نجح نادي الهلال السعودي، في ضم حارس بديل للمغربي ياسين بونو، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

وسيغيب ياسين بونو عن الهلال لفترة طويلة، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أواخر العام الجاري.

واستقر نادي الهلال، على التعاقد مع بديل للحارس المغربي، ليسد هذا الفراغ خلال بطولة أمم إفريقيا.

التعاقد مع بديل بونو

أعلن نادي الهلال اليوم الاثنين تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي ماتيو باتوييه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال الهلال عبر منصة (إكس): "الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه هلاليا حتى 2027".

ونشر الهلال بيانًا رسميًا قال فيه: "أنهت إدارة شركة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال الحارس الفرنسي "ماتيو باتوييه"؛ ليمثّل بذلك فريق الهلال الأول بعقد يمتد لمدة عامين".

ولم يكشف النادي السعودي عن مزيد من التفاصيل، لكن ليون قال إن قيمة الصفقة أقل من 3 ملايين يورو.