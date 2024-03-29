قائد بايرن الأسبق: ليفركوزن سينهي هيمنة "البافاري" على لقب البوندسليغا
يعتقد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ السابق أن باير ليفركوزن الساعي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه سينهي هيمنة النادي البافاري على لقب البطولة التي استمرت في آخر 11 موسما في الموسم الحالي.
وتوج لام بكأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014 وحاليا هو مدير بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في بلاده وتابع خلال الموسم الحالي مسيرة ليفركوزن الخالية من الهزيمة والتي منحته الصدارة برصيد 70 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب ملاحقيه.
وقال لام لوكالة رويترز: "تتبقى ثماني مباريات في الموسم و10 نقاط هو فارق كبير جدا. أعتقد أن ليفركوزن سيتوج بطلا لألمانيا هذا الموسم."
وأضاف لام: "لا أعتقد أن فوز طرف غير بايرن باللقب سيضر بالدوري. في الموسم الماضي استمر التشويق حتى الجولة الأخيرة وهذا ببساطة جيد للدوري".
وتابع: "كان ليفركوزن رائعا منذ بداية الموسم كما حالفه الحظ قليلا لدى تحول بعض المواقف لصالحه وخاصة نتيجة وجود دور لكل لاعب... هذا ما حققه المدرب تشابي ألونسو مع الفريق."
وسيلتقي بايرن الساعي للفوز بلقب الدوري للمرة 12 على التوالي مع بروسيا دورتموند في مواجهة قمة غدا السبت.
وسيغادر مدرب بايرن توماس توخيل النادي في نهاية الموسم الحالي بينما يعاني الفريق من الإصابات.
وقال: لام "يتعين على بايرن العثور على المدرب المناسب للفريق وللنادي. آخر مدربين استمروا لمدة عام ونصف. لهذا السبب الاستمرار مهم بما في ذلك مستوى الإدارة."
ولم يستبعد لام العمل مع بايرن مستقبلا.
وقال عن ذلك: "ربما يحدث هذا. أنا على ثقة بأنني سأظل وفيا لكرة القدم في أي مجال لكن تركيزي الآن منصب على البطولة الأوروبية."
وتحدث لام عن التحديات التي تواجهها ألمانيا لتأمين سلامة الجمهور هذا الصيف قائلا: "الأمن يأتي على رأس أولوياتنا ونحن في حوار مع جميع السلطات والحكومة والشرطة.. بصفة عامة نريد تنظيم احتفال كبير يستوعب الجميع. ليس فقط داخل الاستاد لكن أيضا في الخارج. نحاول العثور على أماكن يمكن للناس التجمع فيها."
وسبق لألمانيا (الغربية) استضافة البطولة الأوروبية في 1988 كما استضافت كأس العالم في 2006.
وستنطلق بطولة أوروبا 2024 في 14 يونيو حزيران المقبل وستلعب ألمانيا في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا.