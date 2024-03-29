قائد بايرن الأسبق: ليفركوزن سينهي هيمنة "البافاري" على لقب البوندسليغا

وتوج لام بكأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014 وحاليا هو مدير بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في بلاده وتابع خلال الموسم الحالي مسيرة ليفركوزن الخالية من الهزيمة والتي منحته الصدارة برصيد 70 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب ملاحقيه.

وقال لام لوكالة رويترز: "تتبقى ثماني مباريات في الموسم و10 نقاط هو فارق كبير جدا. أعتقد أن ليفركوزن سيتوج بطلا لألمانيا هذا الموسم."

وأضاف لام: "لا أعتقد أن فوز طرف غير بايرن باللقب سيضر بالدوري. في الموسم الماضي استمر التشويق حتى الجولة الأخيرة وهذا ببساطة جيد للدوري".

وتابع: "كان ليفركوزن رائعا منذ بداية الموسم كما حالفه الحظ قليلا لدى تحول بعض المواقف لصالحه وخاصة نتيجة وجود دور لكل لاعب... هذا ما حققه المدرب تشابي ألونسو مع الفريق."