عام كامل.. مفاجأة جديدة حول شكوى الفتح ضد فراس البريكان

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن الشكوى التي قدمتها إدارة الفتح السعودي ضد لاعبها السابق فراس البريكان، والذي انتقل للأهلي، مطالبة بإيقافه.

كان الفتح تقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي وفراس البريكان، معتبرا أن مفاوضات الأهلي مع اللاعب في صيف 2023 تمت في فترة غير قانونية، دون إخطار مسبق من النادي الأهلي، وفي ظل سريان عقد البريكان مع الفتح، في انتهاك للمادة 26/6 من لائحة الاحتراف التي تحظر التفاوض مع لاعب محترف قبل الأشهر الستة الأخيرة من عقده دون موافقة كتابية من ناديه.

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وانتقل البريكان من الفتح إلى فريق الأهلي، في صيف عام 2023؛ وبعقدٍ لمدة 5 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

ووفقا لتقارير سابقة، فإنه في حال إدانة النادي الأهلي وفراس البريكان، قد يواجه اللاعب عقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وربما الإيقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما قد يتعرض الأهلي لعقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة أو أكثر، أو غرامة مالية، وفقا لما تقرره هيئة التحكيم.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصدر رسمي بأن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم تتأخر في النظر أو إصدار الحكم بشأن شكوى نادي الفتح ضد انتقال البريكان للأهلي.

وأوضحت أن "الفتح تقدم بشكواه رسميا إلى لجنة الاحتراف في 5 سبتمبر 2024، أي بعد عام كامل من توقيع البريكان مع الأهلي؛ ما يوضح أن الشكوى لم تُقدّم بالتزامن مع انتقال اللاعب".

وشدد المصدر على أن لجنة الاحتراف باشرت إجراءاتها فور تسلم الشكوى، وطلبت الإفادات الرسمية من جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة التزامات اللاعب مع المنتخب السعودي الأول، لضمان عدم تعارض الإجراءات مع مشاركاته الرسمية.

وفي 28 فبراير الماضي، أصدرت اللجنة قرارها، برفض الشكوى موضوعا، بعد دراسة شاملة للملف والتزامٍ بالمدد النظامية.

وفي تطور لاحق، تقدم الفتح، في 10 مارس الماضي، باستئناف على القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي ينظر حاليا في القضية. ومن المتوقع أن يصدر المركز قراره بعد استكمال الإجراءات وفق المدد الزمنية المعتمدة.

واتهم الفتح نظيره الأهلي والبريكان ومؤسسة الرابط الرياضي للتسويق الرياضي، وكيل اللاعب، بمخالفة أربع فقرات في ثلاث مواد من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

ويأتي هذا النزاع القانوني في وقت يواصل فيه البريكان تألقه مع "الراقي"، حيث سجل 7 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في 47 مباراة خلال موسم "2024-2025".