الهلال يهزم الدحيل 7/0 ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الكبير بنتيجة 7/0 على الدحيل القطري في نصف النهائي لمنطقة الغرب، اليوم الأحد.

وعلى استاد الثمامة أنهى الهلال الشوط الأول متقدما 5/0.

وافتتح أوديون إيغالو التسجيل للهلال في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من محمد كنو.