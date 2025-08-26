تحذير لمحمد صلاح.. عرش ليفربول في خطر

شهدت بداية الموسم الجديد لفريق ليفربول سواء في مباراة الدرع الخيرية أو في جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز تألق عدة لاعبين من بينهم شباب وصفقات جديدة.

وفي كل موسم تتجه الأنظار للنجم الأول للفريق وهدافه الدولي المصري محمد صلاح الذي بدأ بشكل متوسط تاركًا الفرصة للاعبين آخرين للتألق وقيادة الفريق.

ورغم كون محمد صلاح أسهم بشكل جيد في مباراتين بالدوري الإنجليزي حيث سجل أمام بورنموت ومنح تمريرة الفوز للشاب ريو نغوموها أمام نيوكاسل لكن مستواه أقل من المتوقع خصوصًا أنه ضيَّع ركلة ترجيح في مباراة كأس درع المجتمع الخيرية بطريقة كارثية.

ووجه عدة لاعبين تحذيرًا لمحمد صلاح حيث يسعون لإزاحته عن عرش نجم الفريق الأول وهدافه هذا الموسم وتتجه الأنظار للاعبين وهما:

الفرنسي هوغو إيكيتيكي

راهن ليفربول على المهاجم الشاب هوغو إيكيتيكي البالغ 23 سنة ودفع 91 مليون يورو للتعاقد معه من أنتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك المهاجم الشاب في 3 مباريات رسمية برفقة ليفربول وترك بصمة فيها كلها حيث سجل 3 أهداف (بواقع هدف في كل مباراة) وهو هداف الفريق في بداية الموسم الحالي.

ويتوقع المتتبعون أن ينافس المهاجم الفرنسي الذي يلعب في أكثر من مركز في الهجوم على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإنجليزي ريو نغوموها

منح النجم الشاب ريو نغوموها البالغ 16 سنة الفوز لفريق ليفربول أمام نيوكاسل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت بذل الضائع، بتمريرة حاسمة من محمد صلاح.

ومع تألق النجم الشاب في المباريات القادمة سيكون المتضرر هو النجم المصري لكونه يلعب في المركز ذاته.

وسيغيب محمد صلاح لمدة تقارب الشهر خلال نهائيات أمم إفريقيا في المغرب برفقة المنتخب المصري وهو ما يمنح الفرصة أكثر للمهاجم الإنجليزي الشاب للعب في مركز قدوته.