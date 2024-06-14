إحالة قائد فريق سلة الأهلي المصري للتحقيق

وتسبب سيف سمير بأزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري، أمس الخميس، في الجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.

ورفض سيف سمير مصافحة مصيلحي أثناء مراسم التتويج، من دون سبب معلن.

واشتكى مصيلحي إلى خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، من تصرف اللاعب عقب نهاية التتويج باللقب.

وأصدر اتحاد السلة المصري بيانًا قال فيه إنه قرر تحويل سيف سمير للتحقيق.

كما قرر اتحاد السلة المصري توقيع غرامة على الاتحاد السكندري عقب أحداث نهائي دوري سوبر السلة، التي أقيمت أمس الخميس على ستاد القاهرة.