إحالة قائد فريق سلة الأهلي المصري للتحقيق
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تحويل سيف سمير قائد النادي الأهلي للتحقيق، عقب واقعته مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على هامش نهائي دوري السوبر.
وتسبب سيف سمير بأزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري، أمس الخميس، في الجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.
ورفض سيف سمير مصافحة مصيلحي أثناء مراسم التتويج، من دون سبب معلن.
واشتكى مصيلحي إلى خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، من تصرف اللاعب عقب نهاية التتويج باللقب.
وأصدر اتحاد السلة المصري بيانًا قال فيه إنه قرر تحويل سيف سمير للتحقيق.
كما قرر اتحاد السلة المصري توقيع غرامة على الاتحاد السكندري عقب أحداث نهائي دوري سوبر السلة، التي أقيمت أمس الخميس على ستاد القاهرة.
وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراة واحدة، في الدور النهائي الذي أقيم بنظام الأفضل من 5 مواجهات.
وحصد الاتحاد لقب الدوري المصري بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020، كما حصد الثنائية المحلية بعد تغلبه على الأهلي في نهائي كأس مصر قبل عدة شهور.