أوكرانيا تمنع منتخباتها من التنافس مع روسيا وروسيا البيضاء

قررت وزارة الرياضة الأوكرانية اليوم الجمعة منع المنتخبات الرياضية الوطنية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم متنافسين من روسيا وروسيا البيضاء.

وجاء القرار، الذي انتقده بعض الرياضيين الأوكرانيين، بعد أن أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتنافس كمحايدين رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، مستخدمة في البداية حليفتها روسيا البيضاء كنقطة انطلاق للقوات المتوجهة نحو كييف فيما وصفته روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".