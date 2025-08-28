عمولة شقيقته ووالدته.. سبب صادم وراء فشل صفقة نجم ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

فشلت صفقة انتقال الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، صوب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، رغم أن الناديين توصلا لاتفاق نهائي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فقد اقترح أولمبيك مارسيليا على ريال مدريد استعارة سيبايوس لمدة موسم مع إلزامية الشراء الصيف المقبل مقابل 11 مليون يورو، و4 ملايين يورو متغيرات، وهو ما كان الفريق الملكي مستعدًا لقبوله رغم أنه كان يطلب بيعه مقابل 15 مليون يورو.

وأوقف لاعب الوسط الصفقة بشكل مفاجئ وهو قرار لم يعجب إدارة ريال مدريد، وذكرت تقارير أن السبب ليس رغبة اللاعب في الرحيل نحو ريال بيتيس فريقه السابق بل إن خلاف داني سيبايوس مع الفريق الفرنسي كان بسبب عمولة شقيقة اللاعب ووالدته وهما وكيلتا أعماله.

مستقبل سيبايوس غامض حاليًّا، وريال بيتيس، الذي لا يزال يُمثل أولوية اللاعب الأندلسي، يسعى جاهدًا للتعاقد مع البرازيلي أنتوني من مانشستر يونايتد، وهي صفقة باهظة الثمن تتعارض عمليًّا مع صفقة لاعب وسط ريال مدريد.

لكن في الساعات الأخيرة، يبدو أن النادي الأندلسي يواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع النجم البرازيلي، ووفقًا لـ"آس"، فإنه يبحث عن سبل لإعادة ابنهم الضال إلى بيته في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وحتى لو بقي في مدريد، فلن يُشكل ذلك أي مشكلة لداني سيبايوس، قبل فكرة انضمامه إلى مارسيليا، كان هدفه البقاء والقتال من أجل مكان في خط وسط تشكيلة المدير الفني، تشابي ألونسو.

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

النجم الإسباني صاحب الـ29 عامًا، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادمًا من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي آرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة.