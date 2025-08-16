سر الظهور في جدة.. وكيل علي البليهي يفجر مفاجأة مدوية

كشف رفيع الشهراني، وكيل أعمال نجم الهلال والمنتخب السعودي علي البليهي، حقيقة وجود لاعب خط دفاع الهلال في مدينة جدة، بعد أيام من التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن إدارة الاتحاد، تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، تستعد لتقديم عرض رسمي إلى نادي الهلال لضم المدافع الدولي، في صفقة تهز سوق الانتقالات المحلية.

وأشارت مصادر إلى أن المدافع البليهي قد خرج من حسابات الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.

رد وكيل البليهي

وردّ الشهراني على هذه الأنباء بقوله: "نظرًا إلى كثرة التساؤلات حول وجود الكابتن علي البليهي في جدة، أود التوضيح أن اللاعب في إجازة رسمية برفقة زملائه، ويقضي وقتاً بين جدة ومكة المكرمة لأداء مناسك العمرة".

وأضاف وكيل أعمال البليهي: "أما ما يتم تداوله حول اهتمام الأندية باللاعب، فليس لدينا أي علم بهذه الأمور".

وواصل: "اللاعب ملتزم تماماً ببرنامجه التدريبي مع ناديه، وفي حال وجود أي اتصالات رسمية، ستتم من خلال النادي أولاً، قبل اللاعب".