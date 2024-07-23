يدخل المنتخب الفرنسي لكرة القدم للسيدات منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 معززا، كالعادة بلاعبات يحملن الجنسية المزدوجة، أكثرهن من المولودات في فرنسا والحاملات لأصول عربية.

ويقود الفرنسي هيرفي رونارد، مدرب منتخبي السعودية والمغرب للرجال سابقا، منتخب بلاده للسيدات الذي يضم 3 لاعبات من أصول عربية وهن الجزائرية كنزة دالي والتونسية سلمى باشا والمغربية سكينة قرشاوي وجميعهن من الركائز الأساسية للمنتخب النسائي الفرنسي واللاتي شاركن في مسابقات كروية كبرى كان آخرها مونديال السيدات في الصيف الماضي.

ويعد تعويل فرنسا على الرياضيين الذين ينحدرون من أصول عربية وإفريقية، والحاملين للجنسية المزدوجة أمرا قديما، فمعظم انتصارات البلاد التاريخية رياضيا حملت على الدوام "جينات عربية" كان أبرزها للجزائريين زين الدين زيدان ثم كريم بنزيما الذي كان خروجه من منتخب الديكة من الباب الصغير خلافا لزيدان.

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وفي الكرة النسائية، لم يترك الاتحاد الفرنسي للعبة الفرصة تمر دون الاستفادة من اللاعبات العربيات الجذور واللاتي تتقدمهن الجزائرية كنزة دالي المولودة في مدينة سانت كولومب عام 1991، والتي تحترف كرة القدم في أستون فيلا الإنجليزي.

كنزة دالي: نجمة أستون فيلا

وولدت كنزة دالي، لاعبة خط الوسط لأب جزائري وبدأت مسيرتها الكروية على غرار كريم بنزيما في أكاديمية أولمبيك ليون قبل أن تخوض تجارب احترافية في عدة أندية فرنسية أبرزها ليون و باريس سان جيرمان وديجون وغيرها.

ومنذ 2019، انتقلت اللاعبة الجزائرية الأصل إلى الدوري الإنجليزي حيث حملت ألوان وست هام يونايتد ثم إيفرتون وأخيرا أستون فيلا فريقها الحالي الذي شاركت معه منذ 2022 في 54 مباراة وسجلت 8 أهداف.

ومع منتخب فرنسا، خاضت كنزة دالي 68 مباراة وسجلت 12 هدفا.

سكينة قرشاوي: نحو 100 مباراة دولية

شاركت سكينة قرشاوي، الحاملة للجنسيتين المغربية والفرنسية في كأس العالم لأقل من 20 عاما في عام 2016 وبلغت الدور النهائي.

وقبل ذلك بدأت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما مسيرتها الاحترافية مع نادي مونبيلييه ثم أولمبيك ليون قبل الانتقال في 2021 إلى باريس سان جيرمان أقوى أندية فرنسا في كرة القدم النسائية.

وشاركت قرشاوي مع منتخب سيدات فرنسا في كأس العالم 2023 الصيف الماضي في أستراليا ونيوزيلندا وبلغت ربع النهائي قبل الخسارة أمام المستضيفة أستراليا بركلات الترجيح (7 ـ6).

وشاركت لاعبة خط الدفاع حتى الآن في ما يقارب 80 مباراة دولية بقميص المنتخب الفرنسي للسيدات فيما تطمح لا فقط إلى توشيح مسيرتها الدولية بميدالية أولمبية وإنما أيضا في رفع عدد مبارياتها مع فرنسا إلى 100 مباراة لتنضم إلى قائمة تضم عددا محدودا جدا من اللاعبات اللاتي يملكن ذلك الامتياز.

وخاضت قرشاوي 91 مباراة مع باريس سان جيرمان فيما كانت خلال مسيرتها مع ليون توجت بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2020.

سلمى باشا: تونسية بطموحات كبيرة

تبلغ اللاعبة سلمى باشا من العمر 23 عاما، وهي تحمل جينات عربية ومغاربية كاملة، إذ أنها من أب جزائري وأم تونسية.

وولدت لاعبة الدفاع في مدينة ليون في شهر نوفمبر من العام 2000، وبدأت مسيرتها الكروية في أكاديمية جيرلان، قبل أن ترتقي للفريق الأول لأولمبيك ليون وتخوض معه حتى الآن كامل مسيرتها الاحترافية.

وخاضت باشا مع ليون 169 مباراة سجلت فيها 9 أهداف كما توجت بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات 2018 و2019 و2020 و2022.

وتم اختيار اللاعبة الجزائرية ـ التونسية ضمن منتخب فرنسا في عدة مسابقات آخرها كأس العالم للسيدات 2023، قبل أن يجدد هيرفي رونارد الثقة فيها في الأولمبياد.

وخاضت باشا 32 مباراة دولية حتى الآن سجلت خلالها هدفين.

وتشارك فرنسا (المضيفة) منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد 2024 ضمن المجموعة الأولى مع كل من كولومبيا وكندا ونيوزيلندا.

وسيكون افتتاح المنافسات الأولمبية في الكرة النسائية بمواجهة بين سيدات كندا وسيدات نيوزيلندا في 25 يوليو على ملعب سانت إيتيان، فيما يلعب المنتخب الفرنسي المباراة الثانية للمجموعة الأولى في اليوم نفسه وذلك أمام سيدات كولومبيا.

ويشارك 12 منتخبا نسائيا في الأولمبياد، تم توزيعها على ثلاث مجموعات من أربعة فرق.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث إلى دور الثمانية أول أدوار خروج المغلوب حتى النهائي.