حسم مصير مشاركة الهلال في السوبر السعودي بالصف الثاني

ردّت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية على طلب نادي الهلال بالمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بفريقه الاحتياطي أو فريق تحت 21 عامًا.

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وجاء اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في البطولة بسبب الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو الفريق الأول بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم كأس السوبر السعودي هذا العام أربعة أندية: "الاتحاد، النصر، الهلال، القادسية"، وستقام في هونغ كونغ.

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حسم مشاركة الهلال بالصف الثاني

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم يرفضان أي مشاركة للهلال بالفريق الثاني أو فريق تحت 21 عامًا.

وأكدت القناة أن هذا الرفض جاء كونه يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المنظمة في هونغ كونغ، التي تشترط مشاركة الفريق الأول.

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يذكر أنه حال تأكد انسحاب الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي، فإن الفريق سيواجه عقوبات مختلفة، منها العقوبات المالية، والحرمان من المشاركة في النسخ المقبلة.