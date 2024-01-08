مقابل 2 مليون يورو.. الأهلي يحسم صفقة وسام أبو علي

ونشر موقع (Tipsbladet) الدنماركي تقريرًا أكد من خلاله وصول الأهلي لاتفاق نهائي مع سيريس السويدي لضم وسام أبو علي.

وقال الموقع في تقريره: "وسام أبو علي سينتقل من سيريوس إلى الأهلي في صفقة قد تجلب للنادي أكثر من 20 مليون كرونة دنماركية (ما يقرب من 2 مليون يورو).

وأضاف: "المهاجم الدنماركي البالغ من العمر 25 عامًا سيحصل على عقد رائع حقًا في الأهلي، وسيتقاضى ما لا يقل عن ثمانية ملايين كرونة دنماركية صافية (مليون و173 ألف دولار أمريكي) سنويًا".

وتابع الموقع الدنماركي: "من المنتظر أن يحصل وسام أبو علي على منحة توقيع كبيرة، مقابل عقد يمتد حتى عام 2028".

ووفقًا للموقع الدنماركي فقد أرسل النادي المصري ممثلاً له إلى ستوكهولم، وسيكون يوم الثلاثاء هو اليوم الذي يسافر فيه وسام أبو علي إلى القاهرة لإكمال الصفقة.