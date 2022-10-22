المنتخب السعودي يفوز على مقدونيا استعدادًا لكأس العالم

ووفقًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن المدير الفني "هيرفي رينارد" دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة.

كما خصص رينارد تدريبات خاصة للرباعي "سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري" برفقة المعد البدني.

من جهة أخرى، انتظم حارس المرمى " أمين بخاري" صباح اليوم السبت في معسكر الأخضر.

ويخوض المنتخب السعودي المرحلة الثالثة من إعداده لكأس العالم في أبوظبي، حيث خاض مباراة اليوم في استاد مدينة زايد الرياضية.

وتخوض السعودية مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة الصعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.