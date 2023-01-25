أرتيتا: السباق على لقب الدوري الإنجليزي "لا يفسد لصداقتي بغوارديولا قضية"
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي هذا الموسم لن تؤثر على صداقته مع بيب غوارديولا مدرب سيتي.
وعمل أرتيتا، وهو لاعب وسط سابق، مساعدا لغوارديولا في سيتي بين عامي 2016 و2019، قبل أن يتولى زمام الأمور في آرسنال مدربا خلفا لأوناي إيمري.
ويتصدر آرسنال الترتيب برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، بفارق خمس نقاط أمام سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب 20 مباراة.
ويتواجه الفريقان على ملعب الاتحاد في الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد غد الجمعة.
وبسؤاله عن شعوره بشأن التنافس مع غوارديولا في الدوري وكأس الاتحاد، أبلغ أرتيتا الصحفيين: "دائما ما كنت آمل أن يحدث هذا يوما ما وقد حدث هذا الموسم".
وقال: "بالطبع لن يغير علاقة الصداقة، ومدى أهمية غوارديولا في حياتي وأهميته في مهنتي".
وأضاف: "كلانا يريد الفوز والدفاع عن مصالح نادينا على أكمل وجه. دائما ما كان الوضع بهذه الصورة منذ البداية".
واعتبر أرتيتا، الذي قاد آرسنال للفوز بكأس الاتحاد موسم 2019-2020، أن الفوز بمباراة الجمعة سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة، قائلا: "بطريقة ما ستحدد موسمنا.. نعم لأننا إذا فزنا يوم الجمعة سنتقدم إلى الدور المقبل على العكس منهم".
وأوضح: "إنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا والفوز سيحدد هذه اللحظة بالتأكيد، كما أنها ستمنحنا فرصة لمحاولة المضي قدما والفوز باللقب".
وتابع: "إنه اختبار كبير أمام أفضل فريق في العالم في رأيي. أتطلع له. سيخبرنا بالكثير عن مستوانا".