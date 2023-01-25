أرتيتا: السباق على لقب الدوري الإنجليزي "لا يفسد لصداقتي بغوارديولا قضية"

وبسؤاله عن شعوره بشأن التنافس مع غوارديولا في الدوري وكأس الاتحاد، أبلغ أرتيتا الصحفيين: "دائما ما كنت آمل أن يحدث هذا يوما ما وقد حدث هذا الموسم".

وقال: "بالطبع لن يغير علاقة الصداقة، ومدى أهمية غوارديولا في حياتي وأهميته في مهنتي".

وأضاف: "كلانا يريد الفوز والدفاع عن مصالح نادينا على أكمل وجه. دائما ما كان الوضع بهذه الصورة منذ البداية".

واعتبر أرتيتا، الذي قاد آرسنال للفوز بكأس الاتحاد موسم 2019-2020، أن الفوز بمباراة الجمعة سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة، قائلا: "بطريقة ما ستحدد موسمنا.. نعم لأننا إذا فزنا يوم الجمعة سنتقدم إلى الدور المقبل على العكس منهم".

وأوضح: "إنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا والفوز سيحدد هذه اللحظة بالتأكيد، كما أنها ستمنحنا فرصة لمحاولة المضي قدما والفوز باللقب".

وتابع: "إنه اختبار كبير أمام أفضل فريق في العالم في رأيي. أتطلع له. سيخبرنا بالكثير عن مستوانا".