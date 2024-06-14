فضّل الاتحاد السعودي.. سر تجاهل ناتشو وساطة رونالدو

ولكن صحيفة (ماركا) أكدت أن ناتشو فضل عرض الاتحاد، الذي يشمل راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو في الموسم الواحد ويستمر العقد لموسمين.

ويبقى عرض الاتحاد أعلى بكثير مما قدمه نادي ريال مدريد للاعب لإقناعه بتجديد عقده، لا سيما أن آخر عقد لناتشو يبلغ 5.5 مليون يورو كراتب سنوي مع ريال مدريد.

واختار ناتشو أيضًا عرض الاتحاد على حساب النصر لرغبته في اللعب بجوار كريم بنزيما نجم الاتحاد مجددًا، الذي انضم للفريق السعودي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين اللاعب ورامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد في مدريد، وضعت النقاط فوق الحروف حول صفقة انتقال ناتشو.