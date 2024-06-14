فضّل الاتحاد السعودي.. سر تجاهل ناتشو وساطة رونالدو
اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة التعاقد مع ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.
وقرر ناتشو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية عقده بانتهاء الشهر الجاري بعد مسيرة حافلة منذ العام 2012 حين صُعِّد من فريق الرديف "كاستيا".
وحمل ناتشو صاحب الـ 34 عامًا في الآونة الأخيرة كأس دوري أبطال أوروبا بوصفه قائد ريال مدريد عقب التغلب على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.
وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن اقتراب ناتشو من الرحيل إلى الاتحاد بعد مفاوضات مكثفة في الفترة الأخيرة.
وتلقى ناتشو عرضين للرحيل إلى الدوري السعودي من ناديي الاتحاد والنصر، كذلك تلقى وساطة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد؛ من أجل التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع في صفوف النصر.
ولكن صحيفة (ماركا) أكدت أن ناتشو فضل عرض الاتحاد، الذي يشمل راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو في الموسم الواحد ويستمر العقد لموسمين.
ويبقى عرض الاتحاد أعلى بكثير مما قدمه نادي ريال مدريد للاعب لإقناعه بتجديد عقده، لا سيما أن آخر عقد لناتشو يبلغ 5.5 مليون يورو كراتب سنوي مع ريال مدريد.
واختار ناتشو أيضًا عرض الاتحاد على حساب النصر لرغبته في اللعب بجوار كريم بنزيما نجم الاتحاد مجددًا، الذي انضم للفريق السعودي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
وشهدت الأيام الماضية جلسة بين اللاعب ورامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد في مدريد، وضعت النقاط فوق الحروف حول صفقة انتقال ناتشو.