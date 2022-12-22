أس: كريستيانو رونالدو سينضم لنادي النصر حتى 2025

وقالت الصحيفة الإسبانية إن ممثلي النصر، التقوا ممثلي كريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنادى السعودي.

وأشارت إلى أنه في النصر يعتبرون أن رونالدو سيكون في الرياض وأن هذا الأمر مفروغ منه.

وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر كريستيانو الذهاب واللعب في نادي ‎النصر حتى عام 2025.