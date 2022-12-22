أس: كريستيانو رونالدو سينضم لنادي النصر حتى 2025
كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على عرض نادي النصر السعودي.
وسبق أن تردد أن النصر قدم لرونالدو عرضًا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 200 مليون يورو للموسم الواحد، لكن "أس" أكدت أن راتب رونالدو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن ممثلي النصر، التقوا ممثلي كريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنادى السعودي.
وأشارت إلى أنه في النصر يعتبرون أن رونالدو سيكون في الرياض وأن هذا الأمر مفروغ منه.
وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر كريستيانو الذهاب واللعب في نادي النصر حتى عام 2025.
أما صحيفة "ماركا" فقالت إنه يمكن أن تصبح الصفقة رسمية في الساعات القليلة المقبلة، بمجرد أن يقرر رونالدو التوجه إلى الرياض لتوقيع العقد.
وأضافت أن رونالدو سيلعب للنصر لعامين ونصف العام، ثم سيصبح سفيرًا لترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.
وأكدت أن النصر سيتخلى عن ثلاثة لاعبين لضمان أن وجود رونالدو لا يعني خرقًا للرقابة المالية، وأبرز المرشحين للرحيل: جلال الدين ماشاريبوف، وبيتي مارتينيز.
وذكرت تقارير صحفية سعودية أن النصر قام بتأكيد حجز طائرة خاصة لرونالدو وعائلته للسفر إلى الرياض في الأيام المقبلة، كما تم حجز موعد في مستشفى رعاية لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع.
وغادر رونالدو الدوحة بعد وداع البرتغال كأس العالم من دور الثمانية بالخسارة أمام المغرب، إلى إسبانيا وتدرب في منشآت ريال مدريد قبل العودة للشرق الأوسط.
ولا يرتبط رونالدو بأي ناد حاليًّا منذ فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريد دون الرجوع لأي طرف.
وانضم رونالدو لمانشستر يونايتد في 2021، قادمًا من يوفتنوس، وسبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما لعب لريال مدريد 9 مواسم وهو الهداف التاريخي للميرينغي ومنتخب البرتغال.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة برفقة نادي الشباب لكن الأخير لعب 8 مباريات مقابل 9 مباريات لعبها للنصر.