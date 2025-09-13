شكوى نارية مرفقة بوثائق.. أخطر تصعيد من ريال مدريد ضد حكام الدوري الإسباني

واصل نادي ريال مدريد التصعيد ضد حكام الدوري الإسباني لكرة القدم بإجراء جديد بعد مباراة ريال سوسييداد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وحقق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2-1، مساء السبت، وسط جدل تحكيمي واسع؛ بسبب قرار الحكم جيل مانزانو بطرد لاعب ريال مدريد دين هويسن في الدقيقة 32.

وفجر القرار غضب لاعبي ريال مدريد والمدرب تشابي ألونسو واعتراضات واسعة، خاصة أن الالتحام لا يرقى في وجهة نظر لاعبي فريق العاصمة إلى الحصول على البطاقة الحمراء.

وبحسب قناة ريال مدريد، فإن إدارة النادي الإسباني تجهز تقريراً حول كل ما حدث من أخطاء تحكيمية في الموسم الماضي وأيضاً خلال الموسم الحالي، وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويأتي هذا التصعيد بعد أزمات متكررة اشتكى منها ريال مدريد في الموسم الماضي أدت إلى صدور عدة بيانات للهجوم ضد أداء الحكام.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن هناك حالة من الغضب العارم داخل أروقة إدارة ريال مدريد من القرارات التحكيمية ضد الفريق.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ستجهز ملفاً شاملاً بالوثائق والأدلة التي تدين الأداء التحكيمي ضد الفريق.