ادعى أنه ابن رونالدو.. "سبيد" يحاول الهروب من الشرطة الهولندية (فيديو)
في محاولة للهروب من الشرطة الهولندية التي كانت تسعى للقبض عليه، ادعى اليوتيوبر المعروف "سبيد" بأنه ابن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
وكان دارين واتكينز جونيور، المعروف باسم "سبيد" يقوم بعمل بث مباشر من أمستردام عندما أوقفه المعجبون وطاردوه، ثم حضرت الشرطة لاستجوابه بشأن معاملته للضباط خلال بطولة "يورو 2024".
وكان سبيد، البالغ من العمر 19 عامًا، وأصدقاؤه على متن قارب عندما ظهر رجال الشرطة، قائلين إنه يتعين عليهم استجوابه بشأن وابل من الشتائم أطلقه ضد الضباط في الأسبوع الماضي عندما لامهم على عدم مقابلته لبطله في عالم كرة القدم، كريستيانو رونالدو.
وردا على ذلك، حاول أن يدعي بأنه ابن النجم البرتغالي رونالدو.
ويظهر في الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي "سبيد" وهو يقول لأحد رجال الشرطة: "انتظر، استمع، أنا مثل لاعب كرة قدم مشهور، أنت تعرفني، لدي صور مع كريستيانو رونالدو، أنا قريب منه، أنا أقوم بعمل فيديوهات على يوتيوب، وجميع هؤلاء المعجبين من هولندا وألمانيا يلاحقونني، اسمي (سبيد) (سبيد)".
وأضاف: "اهدأ، اهدأ، ابتعد عن الطريق، أنا مثل ابن رونالدو، أقسم بالله، لدي صور معه"، وظل "سبيد" يشير إلى صور على هاتفه والتي ربما التقطها مع رونالدو سابقا خلال لقائهما العام الماضي.
وتواجد "سبيد" في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية من أجل دعم المنتخب البرتغالي في لقائه ضد تركيا.
ويعد الشاب الأمريكي من أكبر المشجعين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويتفاعل باستمرار مع أهدافه واحتفالاته.
وفوجئ سبيد بشخص قريب الشبه من كريستيانو رونالدو يصافحه خلال تواجده في ملعب اللقاء.
وظهر "سبيد" وهو في حالة انبهار بقرب الشبه بين شبيه رونالدو والنجم البرتغالي قبل أن يلتقط الثنائي صورة سيلفي.
وكان سبيد قد قام بالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو قبل عام كامل في واقعة أثارت تفاعلًا كبيرًا بأول لقاء بين الثنائي.