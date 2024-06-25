ادعى أنه ابن رونالدو.. "سبيد" يحاول الهروب من الشرطة الهولندية (فيديو)

في محاولة للهروب من الشرطة الهولندية التي كانت تسعى للقبض عليه، ادعى اليوتيوبر المعروف "سبيد" بأنه ابن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وكان دارين واتكينز جونيور، المعروف باسم "سبيد" يقوم بعمل بث مباشر من أمستردام عندما أوقفه المعجبون وطاردوه، ثم حضرت الشرطة لاستجوابه بشأن معاملته للضباط خلال بطولة "يورو 2024".

وكان سبيد، البالغ من العمر 19 عامًا، وأصدقاؤه على متن قارب عندما ظهر رجال الشرطة، قائلين إنه يتعين عليهم استجوابه بشأن وابل من الشتائم أطلقه ضد الضباط في الأسبوع الماضي عندما لامهم على عدم مقابلته لبطله في عالم كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

وردا على ذلك، حاول أن يدعي بأنه ابن النجم البرتغالي رونالدو.