تحديد مكان كأس السوبر السعودي رسميا

‏⁧استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم على اختيار ملف مدينة أبو ظبي لاستضافة كأس السوبر السعودي، خلال الفترة ما بين نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر وذلك بمشاركة أندية ⁧‫الهلال‬⁩ و⁧‫النصر‬⁩ والاتحاد‬⁩ و⁧الوحدة بحسب ما أوردته صحيفة الرياضية‬⁩.

وذكرت الصحيفة السعودية أن النسخة المقبلة من كأس السوبر التي ستشهد للمرة الثانية مشاركة أربعة أندية، ستحتضنها أبو ظبي الإماراتية، بعد أن كان اتحاد كرة القدم يفاضل بين قطر والإمارات لاستضافة المسابقة.

وكان فريق الاتحاد، أول من حجز مقاعد الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024 بصفته بطل دوري روشن السعودي للموسم الماضي، فيما تأهل النصر كوصيف لبطل الدوري، وحجز نادي الهلال مقعده في البطولة بعد تحقيق لقب كأس الملك 2022ـ2023، أما الوحدة فكان رابع أندية السوبر بعد حصوله على مركز الوصافة في كأس الملك.

يشار إلى أن الاتحاد هو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر السعودي بعد فوزه على الفيحاء في النهائي بهدفين دون رد.