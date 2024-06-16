صدمة كبيرة.. كولر يفاجئ إدارة الأهلي المصري

وأضاف أن الوجهة الأقرب لكولر الدوري السعودي في الموسم المقبل، خاصة وأن عقده الجديد سيكون خمسة أضعاف ما يتقاضاه مع الأهلي المصري.

من جهته، طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري من كولر إعادة النظر في قراره.

ولم يكتف الخطيب بطلب كولر إعادة النظر في قراره، بل طلب من لجنة التخطيط البحث عن مدير فني تحسبًا لرحيل السويسري في أي وقت.

وحسب المصدر فإن كولر يرى أنه لا يستطيع تقديم شيء أكثر مما قدمه مع النادي بعد التتويج بكل البطولات الممكنة.