صدمة كبيرة.. كولر يفاجئ إدارة الأهلي المصري
يدرس مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بقراره في الجلسة التي عقدها معه في الساعات الماضية.
وحسب المصدر "كولر تلقى عدة عروض من أندية قطرية وسعودية وإماراتية ويفاضل بينها في الفترة الحالية".
وأضاف أن الوجهة الأقرب لكولر الدوري السعودي في الموسم المقبل، خاصة وأن عقده الجديد سيكون خمسة أضعاف ما يتقاضاه مع الأهلي المصري.
من جهته، طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري من كولر إعادة النظر في قراره.
ولم يكتف الخطيب بطلب كولر إعادة النظر في قراره، بل طلب من لجنة التخطيط البحث عن مدير فني تحسبًا لرحيل السويسري في أي وقت.
وحسب المصدر فإن كولر يرى أنه لا يستطيع تقديم شيء أكثر مما قدمه مع النادي بعد التتويج بكل البطولات الممكنة.
ويرى كولر أنه لابد من التغيير الذي سيكون صحيا للنادي وللاعبين أيضًا.
وحقق مارسيل كولر إنجازات لافتة مع الأهلي المصري خلال العامين الماضيين بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبالدوري المحلي وكأس السوبر وكأس مصر.