رونالدو وصفهم بالحمقى.. من هم اليوتيوبرز الذين أسكتهم جواو فيليكس؟

في ليلة تحول فيها ملعب "الأول بارك" إلى مسرح لأقدام ذهبية، لم يكن فوز النصر الكبير مجرد نتيجة عابرة في سجلات دوري روشن، بل كان إعلانا صريحا من النجم البرتغالي جواو فيليكس بأنه قادم لكتابة التاريخ لا لإنهاء مسيرته.

تحت أنظار الجماهير التي جاءت لتستمتع بمتعة كرة القدم، قدم فيليكس أداءً استثنائيا كان بمثابة الرد الأقوى والأكثر بلاغة على كل من شكك في قيمة انتقاله إلى السعودية، مُثبتا بالدليل القاطع صحة كلمات قائده كريستيانو رونالدو الذي دافع عنه بشراسة واصفًا منتقديه بـ"الحمقى".

رد في الملعب.. أرقام تسكت المشككين

لم يترك فيليكس مجالًا للكلمات، فكانت لغة الأرقام هي سلاحه الأقوى الذي تحدث به على أرض الملعب، لم تكن مساهماته مجرد إحصائيات جافة، بل كانت لوحات فنية متكاملة، بدأ العرض بتسجيله هدفين، أحدهما يعكس غريزته القاتلة داخل منطقة الجزاء، والآخر يبرهن على مهارته الفنية الفائقة في التعامل مع الكرة تحت الضغط.

ثم أضاف إلى العرض بُعدا جماعيا حين صنع هدفا لزميله كريستيانو رونالدو بتمريرة حريرية كشفت عن تفاهم وتناغم شبه فوري بين النجمين.

ولم يتوقف إبداعه هنا، بل كان هو العقل المدبر والمحرك الإيقاعي للفريق، حيث نجح في صناعة 4 تمريرات مفتاحية كانت بمثابة هدايا لزملائه، كما خلق فرصتين محققتين للتسجيل، ليقدم أداءً متكاملًا جعله النجم الأوحد للمباراة.

دفاع رونالدو يتحقق.. من هم "الحمقى"؟

جاء هذا التألق المبهر ليصيب سهام النقد التي وُجهت للاعب في مقتل، خاصة تلك التي انطلقت من بودكاست "chuveirinh0" على لسان مقدميه "لويس بينتو" و"ماتيوس جونز".

هؤلاء النقاد، ومثلهم كثر، اعتبروا خطوة انتقاله إلى دوري روشن وهو في أوج عطائه "تقاعدا مبكرا" وصفقة تحركها الأموال لا الطموح.

لكن أداء فيليكس كان بمثابة تجسيد حي لدفاع رونالدو الشرس عنه، وتأكيد عملي على أن الموهبة الحقيقية لا تعرف حدودا جغرافية.

لقد أثبت فيليكس أن من انتقدوه ربما كانوا بحاجة لمشاهدة ما يمكنه فعله على العشب الأخضر ليدركوا أن كرة القدم تُلعب بالأقدام الموهوبة، لا بالآراء المسبقة.

صدارة مستحقة.. لم يأتِ للنزهة

بهذه الثنائية الحاسمة، لم يعزز فيليكس فوز فريقه فحسب، بل اعتلى صدارة هدافي دوري روشن برصيد 5 أهداف، في رسالة واضحة لكل المنافسين بأنه لم يأتِ إلى المملكة من أجل نزهة أو ليكون مجرد اسم لامع في قائمة الفريق.

تربعه على عرش الهدافين في هذا الوقت المبكر من الموسم هو خير دليل على جديته ورغبته في المنافسة الشرسة على كل الألقاب الفردية والجماعية.

إنه إعلان صريح بأن توهجه لم يزدد إلا اشتعالا، وأن رحلته مع "العالمي" قد تكون هي المحطة الأسطع في مسيرته الكروية حتى الآن.