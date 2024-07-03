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رياضة

أنس جابر‭ ‬تحلم ببلوغ النهائي الثالث تواليا في ويمبلدون للتنس

أنس جابر‭ ‬تحلم ببلوغ النهائي الثالث تواليا في ويمبلدون للتنس
أنس جابرالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
03 يوليو 2024، 11:56 ص

قالت التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة، إنها تحلم بالوصول إلى نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثالثة تواليا هذا الشهر مضيفة أن الطريقة التي ستتعامل بها مع أي مشاعر سلبية ستكون عاملا رئيسا في بلوغ مباراة تحديد الفائز باللقب.

بدأت أنس، التي خسرت نهائي 2022 أمام إيلينا ريباكينا من قازاخستان ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، أحدث مشاركاتها في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية بقوة بفوزها 6-3 و6-1 على اليابانية مويوكا أوتشيجيما.

وقالت أنس (29 عاما) للصحفيين: "إذا وصلت إلى النهائي للعام الثالث على التوالي فسيكون ذلك بمثابة حلم.

"أثق في قدرتي على القيام بذلك. طورت نفسي كثيرا، وأتمنى الفوز أخيرا بهذه البطولة".

وقالت اللاعبة التونسية، إنها يجب أن تروض مشاعرها في الملعب إذا أرادت الفوز بنسخة هذا العام من ويمبلدون.

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وقالت لصحيفة "ذا ناشيونال": أحاول دائما تذكير نفسي بمدى ارتباطي بهذا المكان الذي أقدم فيه مستويات رائعة.

"لذلك سأستمتع بكل لحظة أقضيها هنا في ويمبلدون، وآمل أن يصادف هذا العام تتويجي باللقب.

"بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو أن أعرف كيفية السيطرة على مشاعري، خاصة عندما أحتاج إلى ذلك. أحيانا أحاول أن أكون أقل قسوة مع نفسي؛ لأن هذا ليس رائعا أيضا".

ويمبلدون

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