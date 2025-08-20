خطف الإيفواري فرانك كيسيه الأضواء بعدما اعتلى صدارة ترتيب هدافي كأس السوبر السعودي، بتسجيله ثنائية في شباك القادسية خلال الشوط الأول من نصف النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى مفاجأة بعدما تقدم غاستون ألفاريز للقادسية برأسية في الدقيقة الثامنة.

رد الأهلي بقوة ليسجل أربعة أهداف متتالية في الشوط الأول، مرتين عن طريق كيسيه، وإيفان توني من ركلة جزاء، ثم إنزو ميلوت، ليُنهي الفريق الشوط الأول متقدمًا 4-1، وقريبًا من حسم التأهل لمواجهة النصر في النهائي.

أما كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي فلم يسجل حتى الآن أي هدف، واكتفى بصناعة هدف فوز النصر على الاتحاد بتمريرة ساحرة لمواطنه جواو فيليكس.

ترتيب هدافي كأس السوبر السعودي

فرانك كيسيه (الأهلي) – 2

جواو فيليكس (النصر) – 1

ستيفن برغوين (الاتحاد) – 1

غاستون ألفاريز (القادسية) – 1

ساديو ماني (النصر) – 1

إيفان توني (الأهلي) – 1

إنزو ميلوت (الأهلي) – 1