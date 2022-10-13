ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الأسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، الأربعاء، في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل صلاح بديلًا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى 6 دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة بحسب "أوبتا" للإحصائيات، كما أصبح صلاح أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا برصيد 38 هدفًا.

وفي وقت سابق لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2، الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وهو الفوز الرابع تواليًا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى