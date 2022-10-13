ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الأسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، الأربعاء، في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
ودخل صلاح بديلًا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى 6 دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة بحسب "أوبتا" للإحصائيات، كما أصبح صلاح أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا برصيد 38 هدفًا.
وفي وقت سابق لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2، الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.
وهو الفوز الرابع تواليًا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.
وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى
كما أحرز جالينو لاعب بورتو هدفًا واحدًا وحصل على ركلتي جزاء سجلهما مهدي طارمي ليحقق الفريق البرتغالي الفوز 3-صفر على باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.
ودفع فوز بورتو الفريق لاحتلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مع تأهل كلوب بروج الذي يحتل المركز الأول برصيد 10، بالفعل للدور التالي عقب تعادله السلبي مع أتلتيكو مدريد، ويتأهل أول فريقين تلقائيًا إلى مراحل خروج المغلوب.
ويحتل ليفركوزن المركز الرابع بثلاث نقاط ولديه فرصة ضعيفة للتأهل، ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:
قدم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أداءً كارثيًا في الشوط الثاني، بينما أحرز زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليتعادل برشلونة مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل بايرن ميونخ إلى الدور الثاني عقب فوزه 4-2 على فكتوريا بلزن التشيكي 4-3.
وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.
وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور القادم بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.
ويتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة:
وعزز أولمبيك مرسيليا فرصته في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على 9 لاعبين من مضيفه سبورتنغ لشبونة اليوم الأربعاء.
وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2.
ويحتل سبورتنغ المركز الثالث بست نقاط أيضًا بفارق نقطتين عن إينتراخت.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة: