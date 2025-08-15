محمد صلاح يدخل في مشادة عنيفة وحادة مع لاعب بورنموث (صور)

دخل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في مشادة حادة وعنيفة مع لاعب بورنموث أليكس سكوت خلال المباراة التي تدور حاليا بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

وافتتح ليفربول حامل اللقب منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث على ملعبه، في مسعى للدخول بقوة في حملة الدفاع عن اللقب وتدارك الخسارة التي تلقاها الفريق منذ أسبوع في نهائي كأس الدرع الخيرية.

ولم يقدم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أداء جيدا في مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، ليستمر الجدل حول جاهزيته وذلك بعد أن قدم أداء كارثيا ضد كريستال بالاس الأحد الماضي في نهائي الدرع الخيرية.

وفي الدقيقة 51، دخل صلاح في مشادة عنيفة مع لاعب خط وسط بورنموث أليكس سكوت بعد تنافس في منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة ركنية لليفربول.

وحاول سكوت فرض محاصرة لصيقة على النجم المصري قبل تنفيذ ركلة الركنية وحاول التخلص منه لكن الأخير دفعه قبل أن يحاول صلاح دفعه برأسه.

وتدخل لاعبو الفريقين لفض المشادة قبل أن يتدخل الحكم بدوره لإبعاد أليكس سكوت عن محمد صلاح واستئناف اللعب بركلة ركنية.

ويتقدم ليفربول على بورنموث حاليا في الدقائق الأخيرة من المباراة بنتيجة (3 ـ 2).

وتقدم الريدز بهدفين للاعبيه إيكيتيكي وغاكبو لكن مهاجم بورنموث سيمينيو سجل هدفين ليدرك التعادل قبل أن يحرز الإيطالي فيديريكو كييزا الهدف الثالث لليفربول.