قدم طلبا للإدارة.. الأهلي المصري يصدم مروان عطية

مروان عطية نجم الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
وجهت إدارة الأهلي المصري صدمة قوية إلى مروان عطية، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، برفض طلبه.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي قادماً من الاتحاد السكندري في شهر يناير 2023 بعد صراع مع الزمالك.

 وأكدت قناة mbc masr 2 أن مروان عطية طلب من محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي تعديل راتبه السنوي للمرة الثانية.

وأوضحت أن مروان تقاضى 7 ملايين جنيه مصري كراتب سنوي عند انتقاله للأهلي ولكن محمد رمضان المدير الرياضي السابق قام بتعديل عقده في الموسم الماضي، ورفع راتبه إلى 10 ملايين مصري.

 وأشارت إلى أن مروان طالب محمد يوسف المدير الرياضي بتعديل راتبه السنوي في ظل ارتفاع قيمة رواتب لاعبي الفريق، ووعده الأخير بعرض الأمر على لجنة التخطيط ورئيس النادي محمود الخطيب.

وأكدت القناة أن إدارة الأهلي أكدت رفضها لفكرة تعديل راتب مروان عطية مجدداً وأغلقت الأمر تماماً.

 وتسيطر حالة من الغضب الشديد على اللاعب خاصة في ظل ارتفاع رواتب باقي زملائه وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

