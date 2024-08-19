اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم أول قرار بشأن انسحاب النادي الأهلي من كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وأخطر الاتحاد المصري، اليوم الاثنين، نادي فاركو منافس الأهلي في دور الستة عشر بعدم إقامة المباراة التي كانت مقررة غداً الثلاثاء على ستاد القاهرة.

وحدد الاتحاد المصري يوم الخميس المقبل موعدًا لمواجهة فاركو ضد المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ولم يعلن الاتحاد المصري حتى الآن أي عقوبات ضد الأهلي بعد قرار انسحابه من كأس مصر؛ إذ تنص اللائحة على تغريم الفريق الذي ينسحب من البطولة بعد انطلاقها 20 ضعف قيمة الاشتراك ما يبلغ مليون جنيه، بجانب اعتباره خاسرًا بنتيجة 0-2 وحرمانه من خوض منافسات النسخة القادمة للبطولة.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، الاستجابة لرغبة مدربه السويسري مارسيل كولر بعدم خوض منافسات كأس مصر في الموسم الحالي، رغم تخطي الألومنيوم في دور الـ 32 بنتيجة 1-0.

وتمسك الاتحاد باستكمال منافسات كأس مصر؛ بسبب المخاوف من تنفيذ غرامات مالية ضده من جانب الرعاة.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر في آخر نسختين، وفاز في نهائي النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 في المملكة العربية السعودية.

وتُستكمل مواجهات ثمن نهائي كأس مصر المتبقية غداً الثلاثاء بلقاء مودرن سبورت ضد إنبي، كما يلعب بعد غدٍ الأربعاء الزمالك مع طلائع الجيش، وسموحة ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا ضد زد.

وتنطلق منافسات ربع النهائي بعد غدٍ الأربعاء بلقاء بيراميدز ضد الجونة، ثم يلعب يوم الخميس المقبل فاركو ضد المصري.