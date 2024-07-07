رقم كارثي لمهاجم ريال مدريد أمام أوروغواي

حقق إندريك مهاجم نادي ريال مدريد الجديد، رقمًا كارثيًا، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في كوبا أمريكا، والتي خسرها راقصو السامبا بركلات الترجيح.

مهاجم ريال مدريد الجديد إندريك شارك في أول مباراة أساسيا مع منتخب البرازيل الأول في كوبا أمريكا 2024، ولكنه خرج من دور ربع النهائي على يد أوروغواي.

ونشرت شبكة (ESPN) إحصائية، أظهرت من خلالها تحقيق إندريك لرقم كارثي خلال أحداث المباراة.

وأظهرت الإحصائية أن التمريرة الوحيدة التي أكملها إندريك خلال 90 دقيقة ضد أوروغواي كانت تمريرة افتتاح المباراة فقط.

ولم يكمل اللاعب الشاب أي تمريرة صحيحة طوال الـ90 دقيقة.

ولعبت أوروغواي بقيادة مارسيلو بيلسا بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، لكنها صمدت في مواجهة البرازيل في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن تتغلب عليها 4-2 بركلات الترجيح لتتأهل إلى الدور قبل النهائي في مواجهة كولومبيا.

ولم تقدم البرازيل الأداء المتوقع منها في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة، وتعادلت مرتين في دور المجموعات، وفازت على باراجواي فقط قبل خروجها من دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كبرى بعد وداع كأس العالم 2022 في قطر في المرحلة نفسها.