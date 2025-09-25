من هو دونالد ترامب الذي سينافس ريال مدريد وبرشلونة؟

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني عن تعاقده مع لاعب ناشئ يحمل اسمًا غير متوقع، دونالد ترامب، ما أثار دهشة كبيرة في الوسط الكروي بجزر البليار.

إدارة النادي لم تتردد في ضم اللاعب الصغير إلى صفوفها، رغم أن قلة قليلة من أبناء أكاديمية مايوركا يتمكنون من الوصول إلى الفريق الأول مباشرة.

وتهدف إدارة النادي إلى منع اللاعب الصغير الأدوات اللازمة للتطور، حيث قد يصبح يومًا ما منافسًا لنادييْ ريال مدريد، وبرشلونة.

في التشكيلة الحالية، لم يحقق هذا الإنجاز سوى خافي لابريس، ودافيد لوبيز، بينما احتاج آخرون مثل أبدون براتس، أو ليو رومان، للمرور عبر أندية أخرى قبل العودة إلى مايوركا.

ترامب الصغير لا تربطه أي صلة قرابة بالرئيس الأمريكي السابق الذي يحمل الاسم نفسه، لكن التشابه تسبب بمفاجأة للجماهير والمتابعين.

اللاعب وُلد، في أغسطس 2017، في مستشفى سون إسباسيس في بالما، فيما تعود أصول والديه إلى نيجيريا.

وعد جديد من أكاديمية سيوداد دي بالما

الاسم الآخر الذي خطف الأنظار هو خافي أولايزولا، نجل القائد السابق لريال مايوركا، والذي شارك مع الفريق الرديف، وأوشك على الانضمام لتحضيرات الفريق الأول الصيف الماضي.

أولايزولا، المدافع الأيسر، يواصل إثبات قدراته تحت قيادة غوستافو سيفييرو، فيما يؤكد مسؤولو النادي أنه مرشح للصعود سريعًا إلى الليغا.

خوانيتو أوردوينيث، منسق فريق سيوداد دي بالما، أعرب عن فخره برؤية أولايزولا وترامب معًا في طريقهما نحو المستقبل.

وقال: "خافي بدأ معنا وهو في الثالثة من عمره، ورغم هدوئه كان يُظهر موهبة واضحة، وهو لاعب متواضع ومحبوب. أما دونالد ترامب فهو شاب مرح للغاية، وأشكر مايوركا على منحه هذه الفرصة".