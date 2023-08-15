إصابة ميسي في كاحله الأيمن خلال تدريبات إنتر ميامي (فيديو)
تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، لإصابة عضلية خلال تدريبات فريقه يوم الاثنين.
ميسي تعرض لالتواء في كاحله الأيمن خلال حصة تمرينية في فورت لودردايل، فلوريدا، في وقت سابق الاثنين.
ووفقًا للفيديو المتداول من تدريبات إنتر ميامي فإن ميسي شعر بألم في الكاحل، وخرج من تدريبات الفريق.
وقلل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم من المخاوف بشأن تعرض مواطنه النجم ليونيل ميسي لإصابة في كاحله أثناء التمارين.
وأوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في الدور نصف النهائي لكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية: "لم أرَ ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيرا لكان شعر اللاعبون بالصدمة، ولأنهم كانوا جميعا على ما يرام، أعتقد أنه لم يكن شيئا مهما".
وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (مايجر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس).
ويتألق نجم برشلونة الإسباني السابق منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، حيث أمضى عامين، ليسجل في شباك تشارلوت في ربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا في 21 يوليو.
وبعد أقل من شهر من مسيرته الكروية مع ميامي، يمكن لميسي مساعدة النادي في الوصول إلى أول نهائي له بالفوز على فيلادلفيا يونيون الذي يعد أحد أقوى الأندية في الدوري الأمريكي الثلاثاء.
ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.
وسجل ميسي 8 أهداف وصنع هدفًا في 5 مباريات مع إنتر ميامي جميعها في كأس الدوريات، ولم يشارك النجم الأرجنتيني حتى الآن في الدوري الأمريكي.