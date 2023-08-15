إصابة ميسي في كاحله الأيمن خلال تدريبات إنتر ميامي (فيديو)

وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (مايجر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس).

ويتألق نجم برشلونة الإسباني السابق منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، حيث أمضى عامين، ليسجل في شباك تشارلوت في ربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا في 21 يوليو.

وبعد أقل من شهر من مسيرته الكروية مع ميامي، يمكن لميسي مساعدة النادي في الوصول إلى أول نهائي له بالفوز على فيلادلفيا يونيون الذي يعد أحد أقوى الأندية في الدوري الأمريكي الثلاثاء.

ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي 8 أهداف وصنع هدفًا في 5 مباريات مع إنتر ميامي جميعها في كأس الدوريات، ولم يشارك النجم الأرجنتيني حتى الآن في الدوري الأمريكي.